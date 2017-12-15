Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года

Москва, 15 декабря. В Совете Федерации объявили, что выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта.

Избирательная кампания начнется 18 декабря, заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в этот день будет опубликовано постановление Совета Федерации о выборах президента РФ.

«С 18 декабря будет дан старт избирательной кампании в России», — приводит заявление Матвиенко РИА Новости.

Отметим, согласно последней информации, которую озвучила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в настоящее время свое желание побороться за пост президента озвучили 23 человека. При этом список по-прежнему открыт, добавила она.

Напомним, о намерении баллотироваться уже объявил действующий президент России Владимир Путин. Как показывают социологические опросы, его решение поддерживает подавляющее большинство россиян. А проголосовать за Путина на выборах в 2018 году уже готовы около 70% молодежи.