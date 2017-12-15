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Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года
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    Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года

    11:04  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:05  15 Декабря 2017
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    Совфед назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года

    Москва, 15 декабря. В Совете Федерации объявили, что выборы президента Российской Федерации состоятся 18 марта.

    Избирательная кампания начнется 18 декабря, заявила Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что в этот день будет опубликовано постановление Совета Федерации о выборах президента РФ.

    «С 18 декабря будет дан старт избирательной кампании в России», — приводит заявление Матвиенко РИА Новости.   

    Отметим, согласно последней информации, которую озвучила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в настоящее время свое желание побороться за пост президента озвучили 23 человека. При этом список по-прежнему открыт, добавила она.

    Напомним, о намерении баллотироваться уже объявил действующий президент России Владимир Путин. Как показывают социологические опросы, его решение поддерживает подавляющее большинство россиян. А проголосовать за Путина на выборах в 2018 году уже готовы около 70% молодежи.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #матвиенко #совфед #выборы-2018
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