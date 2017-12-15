Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Китай полностью согласен с оценкой отношений с РФ, которую дал Путин
Общество
Гаспарян жестко раскритиковал Познера за его слова о потерях СССР во Второй мировой войне
Следующая Новость
Срочная новость
Замоскворецкий суд огласил вердикт по делу Улюкаева
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Гаспарян жестко раскритиковал Познера за его слова о потерях СССР во Второй мировой войне

    11:14  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:20  15 Декабря 2017
    32

    Гаспарян жестко раскритиковал Познера за его слова о потерях СССР во Второй мировой войне

    Москва, 15 декабря. Известный российский журналист Армен Гаспарян жестко раскритиковал заявление коллеги Владимира Познера о роли Иосифа Сталина в победе СССР во Второй мировой войне, из-за которого, по мнению Познера, Союз понес большие потери. 

    Неготовность СССР к войне подтверждается тем фактом, что на «одного убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских» солдат, заявил Владимир Познер в эфире «Эхо Москвы». Он представил цифры как подтверждение того, что заслуги Иосифа Сталина в победе над фашизмом не было. 

    «Советский Союз потерял в войне 27 миллионов человек. Фашистская Германия, воюя на два фронта, потеряла 7 миллионов, то есть на каждого убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских. Почему? Потому что на самом деле СССР не был готов к войне», — сказал Познер.

    Гаспарян жестко раскритиковал Познера за его слова о потерях СССР во Второй мировой войне

    Такая игра с фактами спровоцировала журналиста Армена Гаспаряна дать жесткий ответ коллеге. Не нелестно отозвался о Познере, отметив, что немцев «голодом не морили и в Аушвице не убивали». Он раскритиковал взгляды Познера и политику «Эха Москвы». 

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть