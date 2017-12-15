Гаспарян жестко раскритиковал Познера за его слова о потерях СССР во Второй мировой войне
Москва, 15 декабря. Известный российский журналист Армен Гаспарян жестко раскритиковал заявление коллеги Владимира Познера о роли Иосифа Сталина в победе СССР во Второй мировой войне, из-за которого, по мнению Познера, Союз понес большие потери.
Неготовность СССР к войне подтверждается тем фактом, что на «одного убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских» солдат, заявил Владимир Познер в эфире «Эхо Москвы». Он представил цифры как подтверждение того, что заслуги Иосифа Сталина в победе над фашизмом не было.
«Советский Союз потерял в войне 27 миллионов человек. Фашистская Германия, воюя на два фронта, потеряла 7 миллионов, то есть на каждого убитого немца приходится чуть меньше четырех убитых советских. Почему? Потому что на самом деле СССР не был готов к войне», — сказал Познер.
Такая игра с фактами спровоцировала журналиста Армена Гаспаряна дать жесткий ответ коллеге. Не нелестно отозвался о Познере, отметив, что немцев «голодом не морили и в Аушвице не убивали». Он раскритиковал взгляды Познера и политику «Эха Москвы».
Познер и "Эхо" верны себе. Потери СССР - 8,6 млн военнослужащих и 17,9 млн гражданских благодаря политике истребления. Потери Германии - 5,3 млн военнослужащих и от 1,5 до 3 млн (по разным оценкам) гражданских. Но: их голодом не морили и в Аушвице не убивали— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 13 декабря 2017 г.
Лжец и негодяй pic.twitter.com/dRsSCAtfWt