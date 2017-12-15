В Госдуме назвали положительным сигналом телефонный разговор Путина и Трампа

Москва, 15 декабря. Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом о развитии двусторонних отношений и разрешении ситуации вокруг КНДР является положительным сигналом, однако пока рано делать какие-либо выводы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Любое общение наших руководителей – это уже положительный сигнал и возможность услышать друг друга», — приводит его слова РИА Новости.

При этом, по словам Чепа, пока делать выводы о чем-либо рано: с американской стороны поступает слишком много разных заявлений. Парламентарий подчеркнул, что в настоящее время американский президент находится под большим влиянием истеблишмента.

Чепа также напомнил, что Трамп уже заявил о необходимости переговоров с северокорейскими властями для урегулирования ситуации на Корейском полуострове, однако конкретных действий за его словами не последовало.

«По вопросу КНДР можно сказать положительно, что Трамп заявил о том, что необходимо… переговоры с руководством Северной Кореи. Но, с другой стороны, к сожалению, мы тоже не услышали пока никакой конкретики», — добавил парламентарий.

Напомним, в конце ноября КНДР произвела очередной запуск баллистической ракеты. В ответ на это США и Южная Корея объявили о том, что проведут масштабные внеплановые военные учения. Российская сторона призывала от подобных действий отказаться, чтобы не провоцировать Пхеньян.