Киев, 15 декабря. Более половины жителей Украины в опросе заявили, что не считают себя европейцами, несмотря на намерение Киева объединиться с Евросоюзом.

Как показали результаты опроса, которые провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива, далеко не все украинцы разделяют взгляды руководства страны. Согласно данным экспертов США, 55% жителей не считают себя европейцами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков о том, что Украина является частью Европы.

Стремление руководства объединиться с Евросоюзом разделяют только 57% украинцев. Вступление в НАТО поддерживают всего лишь 43,2% жителей страны.

Выяснилось также, что безвизовый режим с ЕС не пользуется особой популярностью на Украине. Почти треть (35%) украинцев ничего не знают о нем. Половины жителей страны отметили, что что-то слышали о нем.

Загранпаспорт при этом есть только у 34% украинцев. И лишь у 7% есть биометрические паспорта, которые позволяют воспользоваться правом безвизового въезда в Шенгенскую зону, передает аналитический центр «Атлантический совет».