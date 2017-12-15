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Эксперты США выяснили, что украинцы на самом деле думают о евроинтеграции
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    Эксперты США выяснили, что украинцы на самом деле думают о евроинтеграции

    11:04  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:04  15 Декабря 2017
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    Эксперты США выяснили, что украинцы на самом деле думают о евроинтеграции

    Киев, 15 декабря. Более половины жителей Украины в опросе заявили, что не считают себя европейцами, несмотря на намерение Киева объединиться с Евросоюзом.

    Как показали результаты опроса, которые провел Фонд «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива, далеко не все украинцы разделяют взгляды руководства страны. Согласно данным экспертов США, 55% жителей не считают себя европейцами, несмотря на многочисленные заявления киевских политиков о том, что Украина является частью Европы.

    Стремление руководства объединиться с Евросоюзом разделяют только 57% украинцев. Вступление в НАТО поддерживают всего лишь 43,2% жителей страны.

    Эксперты США выяснили, что украинцы на самом деле думают о евроинтеграции

    Выяснилось также, что безвизовый режим с ЕС не пользуется особой популярностью на Украине. Почти треть (35%) украинцев ничего не знают о нем. Половины жителей страны отметили, что что-то слышали о нем.

    Загранпаспорт при этом есть только у 34% украинцев. И лишь у 7% есть биометрические паспорта, которые позволяют воспользоваться правом безвизового въезда в Шенгенскую зону, передает аналитический центр «Атлантический совет».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #евросоюз #украина #опрос #европа #социологи
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