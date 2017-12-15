«На кону – мир и спокойствие в Европе»: в Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против РФ

Москва, 15 декабря. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался по поводу принятия Евросоюзом решения о продлении антироссийских санкций.

Парламентарий считает, что санкции против России, «мягко говоря, не способствуют выполнению минских соглашений». Киев может расценить подобное решение Запада как поддержку проводимого им курса, что, в свою очередь, может спровоцировать Украину на развязывание полномасштабной войны на Донбассе.

Клинцевич призвал страны-участницы ЕС признать ошибочность принятого решения.

«На кону сейчас ценности совсем другого масштаба – мир и спокойствие в Европе», - считает сенатор.

Ранее сообщалось, что ЕС принял решение о продлении экономических санкций в отношении России. Российские пользователи соцсетей единогласно отреагировали на это событие.