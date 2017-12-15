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«На кону – мир и спокойствие в Европе»: в Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против РФ
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    «На кону – мир и спокойствие в Европе»: в Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против РФ

    10:33  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:33  15 Декабря 2017
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    «На кону – мир и спокойствие в Европе»: в Совфеде прокомментировали продление ЕС санкций против РФ

    Москва, 15 декабря. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказался по поводу принятия Евросоюзом решения о продлении антироссийских санкций. 

    Парламентарий считает, что санкции против России, «мягко говоря, не способствуют выполнению минских соглашений». Киев может расценить подобное решение Запада как поддержку проводимого им курса, что, в свою очередь, может спровоцировать Украину на развязывание полномасштабной войны на Донбассе.

    Клинцевич призвал страны-участницы ЕС признать ошибочность принятого решения.

    «На кону сейчас ценности совсем другого масштаба – мир и спокойствие в Европе», - считает сенатор.

    Ранее сообщалось, что ЕС принял решение о продлении экономических санкций в отношении России. Российские пользователи соцсетей единогласно отреагировали на это событие.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #санкции #россия #украина #ес #клинцевич
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