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Россия
Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным
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    Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным

    12:00  15 Декабря 2017
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    Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным

    Москва, 15 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил президенту России доклад о развитии и успехах северокавказской республики.  

    О рабочей встрече с Владимиром Путиным Кадыров рассказал в Instagram.

    «Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике… Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций», — раскрыл подробности встречи Кадыров.

     

    Дорогие друзья! Для меня большим событием является встреча, состоявшаяся с Президентом России Владимиром Путиным. Я доложил о общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. Очень приятно было, что Владимир Владимирович не только внимательно выслушал информацию, но и интересовался подробностями развития экономики ЧР, инвестиционной деятельностью, ситуацией в сфере образования, здравоохранения. Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов. Хорошими темпами ведутся работы на строительстве всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи», Грозненской ТЭС. Я глубоко благодарен Владимиру Владимировичу за постоянное внимание к проблемам Чеченской Республики и реальную помощь в их решении! #Кадыров #Путин Россия #Чечня #Встреча

    Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

    Глава Чечни особо отметил успехи в реализации крупных строительных проектов. Он рассказал Путину, что работа кипит на стройке  горнолыжного курорта «Ведучи», быстрыми темпами возводят и Грозненскую ТЭС. 

    Кадыров подчеркнул, что признателен президенту России за особое отношение к проблемам Чеченской Республики и реальную помощь в их решении.   

    Отметим, 14 декабря Кадыров, комментируя шутливое заявление президента Путина о том, что только «чеченцы могут ходить по Сирии пешком», заявил, что чеченцы — пехотинцы Путина, и пойдут пешком туда, куда скажет президент.

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #кадыров #чечня #отчет
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