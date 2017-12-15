Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным

Москва, 15 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил президенту России доклад о развитии и успехах северокавказской республики.

О рабочей встрече с Владимиром Путиным Кадыров рассказал в Instagram.

«Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике… Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций», — раскрыл подробности встречи Кадыров.

Глава Чечни особо отметил успехи в реализации крупных строительных проектов. Он рассказал Путину, что работа кипит на стройке горнолыжного курорта «Ведучи», быстрыми темпами возводят и Грозненскую ТЭС.

Кадыров подчеркнул, что признателен президенту России за особое отношение к проблемам Чеченской Республики и реальную помощь в их решении.

Отметим, 14 декабря Кадыров, комментируя шутливое заявление президента Путина о том, что только «чеченцы могут ходить по Сирии пешком», заявил, что чеченцы — пехотинцы Путина, и пойдут пешком туда, куда скажет президент.