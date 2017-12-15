Кадыров раскрыл подробности встречи с Путиным
Москва, 15 декабря. Глава Чечни Рамзан Кадыров представил президенту России доклад о развитии и успехах северокавказской республики.
О рабочей встрече с Владимиром Путиным Кадыров рассказал в Instagram.
«Я доложил об общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике… Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций», — раскрыл подробности встречи Кадыров.
Дорогие друзья! Для меня большим событием является встреча, состоявшаяся с Президентом России Владимиром Путиным. Я доложил о общественно-политической, социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. Очень приятно было, что Владимир Владимирович не только внимательно выслушал информацию, но и интересовался подробностями развития экономики ЧР, инвестиционной деятельностью, ситуацией в сфере образования, здравоохранения. Я доложил, что успешно завершаем год, есть хорошие результаты в промышленности, сельском хозяйстве, привлечении инвестиций отечественных и зарубежных фирм и фондов. Хорошими темпами ведутся работы на строительстве всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи», Грозненской ТЭС. Я глубоко благодарен Владимиру Владимировичу за постоянное внимание к проблемам Чеченской Республики и реальную помощь в их решении! #Кадыров #Путин Россия #Чечня #Встреча
Глава Чечни особо отметил успехи в реализации крупных строительных проектов. Он рассказал Путину, что работа кипит на стройке горнолыжного курорта «Ведучи», быстрыми темпами возводят и Грозненскую ТЭС.
Кадыров подчеркнул, что признателен президенту России за особое отношение к проблемам Чеченской Республики и реальную помощь в их решении.
Отметим, 14 декабря Кадыров, комментируя шутливое заявление президента Путина о том, что только «чеченцы могут ходить по Сирии пешком», заявил, что чеченцы — пехотинцы Путина, и пойдут пешком туда, куда скажет президент.