Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

Минобороны РФ прокомментировало данные о «перехвате» российских самолетов в Сирии
Американские и британские СМИ в очередной раз пытаются
выдать желаемое за действительное. Так прокомментировали в министерстве обороны России сообщения о якобы «перехвате» российских самолетов над Евфратом.
Накануне пара штурмовиков Су-25 на высоте более трех тысяч метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат. В этот момент к ним приблизился истребитель F-22, создавая помехи паре российских Су-25. На высоте 10 тысяч метров «Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район».
Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом
По инициативе американской стороны состоялся
телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Политики обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», а также ситуации в кризисных точках. Стороны обратили особое внимание на вопрос урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Трамп и Путин условились о продолжении контактов.
ЕС принял решение продлить экономические санкции против России
Саммит ЕС принял
политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России.
По словам председателя Евросовета Дональда Туска, лидеры стран-членов ЕС единогласно приняли решение продлить действие экономических антироссийских санкций, срок которых истекает в январе 2018 года.
Теперь решение должно быть одобрено Советом ЕС.
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел
в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В шорт-лист вошли десять картин, побороться за самую престижную кинематографическую награду будут бороться пять фильмов.
Напомним, ранее фильм режиссера Звягинцева была номинирована и на «Золотой глобус».