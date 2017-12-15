Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

Минобороны РФ прокомментировало данные о «перехвате» российских самолетов в Сирии Американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Так прокомментировали в министерстве обороны России сообщения о якобы «перехвате» российских самолетов над Евфратом. Накануне пара штурмовиков Су-25 на высоте более трех тысяч метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат. В этот момент к ним приблизился истребитель F-22, создавая помехи паре российских Су-25. На высоте 10 тысяч метров «Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район».

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Политики обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», а также ситуации в кризисных точках. Стороны обратили особое внимание на вопрос урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Трамп и Путин условились о продолжении контактов.

ЕС принял решение продлить экономические санкции против России Саммит ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России. По словам председателя Евросовета Дональда Туска, лидеры стран-членов ЕС единогласно приняли решение продлить действие экономических антироссийских санкций, срок которых истекает в январе 2018 года. Теперь решение должно быть одобрено Советом ЕС.