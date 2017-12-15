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Лавров: РФ, Иран и Турция знают, как бороться с террористами в Сирии
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Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

    Минобороны РФ прокомментировало данные о «перехвате» российских самолетов в Сирии. Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом. ЕС принял решение продлить экономические санкции против России.
    10:47 15 Декабря 2017
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    Минобороны РФ прокомментировало данные о «перехвате» российских самолетов в Сирии

    Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

    Американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное. Так прокомментировали в министерстве обороны России сообщения о якобы «перехвате» российских самолетов над Евфратом.
    Накануне пара штурмовиков Су-25 на высоте более трех тысяч метров сопровождала гуманитарную автоколонну в районе города Меядин на западном берегу реки Евфрат. В этот момент к ним приблизился истребитель F-22, создавая помехи паре российских Су-25. На высоте 10 тысяч метров «Су-35С стремительно подошел к F-22 с задней полусферы, после чего американский истребитель покинул район». 
     

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с Дональдом Трампом

    Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

    По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
    Политики обсудили «актуальные вопросы двусторонних отношений», а также ситуации в кризисных точках. Стороны обратили особое внимание на вопрос урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Трамп и Путин условились о продолжении контактов.
     

    ЕС принял решение продлить экономические санкции против России

    Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

    Саммит ЕС принял политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России.
    По словам председателя Евросовета Дональда Туска, лидеры стран-членов ЕС единогласно приняли решение продлить действие экономических антироссийских санкций, срок которых истекает в январе 2018 года.
    Теперь решение должно быть одобрено Советом ЕС.
     

    Фильм «Нелюбовь» Звягинцева вошел в шорт-лист премии «Оскар»

    Видеодайджест новостей, утро 15 декабря 2017 года

    Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В шорт-лист вошли десять картин, побороться за самую престижную кинематографическую награду будут бороться пять фильмов.
    Напомним, ранее фильм режиссера Звягинцева была номинирована и на «Золотой глобус».

     

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