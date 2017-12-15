Медсестра рассказала, что Хворостовского убили стволовые клетки

Москва, 15 декабря. По словам медсестры одной из популярных и дорогих клиник, в которых практикуют нетрадиционные методы лечения, череда смертей российских знаменитостей, в том числе Дмитрия Хворостовского, от онкологических заболеваний, может быть связана с экспериментальной терапией, в которой используются стволовые клетки человека.

Женщина решила поступиться профессиональной этикой в ужасе от череды смертей знаменитостей, которые лечились в медцентре, где она работает — там лечились, кроме Хворостовского, Александр Абдулов и Олег Янковский. Схожие обстоятельства — онкологическое заболевание после применения терапии с использованием стволовых клеток, прослеживается в смертях Любови Полищук, Анны Самохиной и Жанны Фриске: незадолго до своей смерти они словно расцветали, отмечают «Дни.ру», после чего появлялся рак, который стремительно развивался и приводил к гибели известного человека.

Напомним, Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября после стремительно развившегося ракового заболевания. В 55 лет артист сохранял идеальный внешний вид и хорошие физические данные — никаких морщин, мощный голос, пышные волосы — поэтому его внезапная смерть от онкозаболевания стала шоком для российских поклонников.