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Медсестра рассказала, что Хворостовского убили стволовые клетки
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    Медсестра рассказала, что Хворостовского убили стволовые клетки

    11:18  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:18  15 Декабря 2017
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    Медсестра рассказала, что Хворостовского убили стволовые клетки

    Москва, 15 декабря. По словам медсестры одной из популярных и дорогих клиник, в которых практикуют нетрадиционные методы лечения, череда смертей российских знаменитостей, в том числе Дмитрия Хворостовского, от онкологических заболеваний, может быть связана с экспериментальной терапией, в которой используются стволовые клетки человека.

    Женщина решила поступиться профессиональной этикой в ужасе от череды смертей знаменитостей, которые лечились в медцентре, где она работает — там лечились, кроме Хворостовского, Александр Абдулов и Олег Янковский. Схожие обстоятельства — онкологическое заболевание после применения терапии с использованием стволовых клеток, прослеживается в смертях Любови Полищук, Анны Самохиной и Жанны Фриске: незадолго до своей смерти они словно расцветали, отмечают «Дни.ру», после чего появлялся рак, который стремительно развивался и приводил к гибели известного человека.

    Напомним, Хворостовский умер в Лондоне 22 ноября после стремительно развившегося ракового заболевания. В 55 лет артист сохранял идеальный внешний вид и хорошие физические данные — никаких морщин, мощный голос, пышные волосы — поэтому его внезапная смерть от онкозаболевания стала шоком для российских поклонников.

    Медсестра рассказала, что Хворостовского убили стволовые клетки

    Автор: Валентин Меликов
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