Российский флот заставил НАТО нервничать — военный эксперт

Россия якобы угрожает безопасности подводных кабелей, связывающих Европу с США, заявил начальник британского генштаба и будущий глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.

Российский военно-морской флот заставил нервничать такую махину как НАТО, а это заставляет командование Альянса придумывать самые нелепые обвинения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам Пича, Великобритания и ее союзники по НАТО обязаны усилить защиту коммуникационных линий и выстроить оборону так, чтобы военный блок смог противостоять России, которая «продолжает модернизировать свой флот, в том числе атомные и неатомные подводные лодки, а также нетрадиционные средства ведения войны».

«Появилась новая угроза для нашего процветания и образа жизни, для кабелей, пересекающих морское дно, нарушение работы которых вследствие обрыва или разрушительного воздействия… нарушит порядок международной торговли и работы интернета», — подчеркнул он во время выступления в Королевском институте объединенных родов войск.

Пич утверждает, что члены Альянса обязаны усиленно развивать собственные ВМС, иначе наметится значительное отставание от Российской Федерации, модернизирующей свой флот. При этом представитель Лондона сообщает, что Великобритании, которая в НАТО играет «ведущую роль», необходимо внедрять инновации и укреплять оборону.

«Во всем всегда обвиняют Россию, даже в самых нелепых вещах. Иногда появляются такие домыслы, что даже смешно становится. Хотя для Москвы это в какой-то степени и выгодно, ведь пока есть наша военная сила, пока она себя хорошо показывает, есть шансы избежать большой войны. А это главное», — поясняет ситуацию Василий Дандыкин.

Тем не менее, военный аналитик считает лукавством заявления об отставании военно-морских сил стран — членов НАТО, а особенно Великобритании и США.

«Объективно по надводным силам, включая эсминцы, авианосцы и установленные на них системы Aegis НАТО превосходят Россию. Хотя большую роль играет эффективность оружия и качество исполнения техники. После ситуации в 90-х Москва не могла себе позволить строить большие корабли. Нам бы хотелось иметь свои авианесущие корабли, большие десантные корабли и т.д., но отсутствие средств вынудило нас пойти по более эффективному пути», — продолжает эксперт.

Так, российские военные инженеры начали строить так называемый «москитный флот» — небольшие по размерам и водоизмещению корветы и малые ракетные корабли, которые, тем не менее, по вооружению не уступают эсминцам.

«Наш «москитный флот» может нести крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные «Оникс» и вскоре обзаведется гиперзвуковыми «Цирконами». Причем ракеты уже сейчас показывают свою эффективность — те же «Калибры» били по террористам в Сирии. Ракеты запускались с Каспия и преодолевали расстояние в 2000 километров и более. Это российское ноу-хау, наш ответ НАТО, командование которого к такому повороту оказалось не готово», — говорит Дандыкин.

Как отмечает капитан 1 ранга запаса, в начале 2000-х годов руководство Североатлантического альянса находилось в расслабленном состоянии, так как считало, что российский ВПК не скоро оправится после развала СССР.

«Но когда представители НАТО увидели наши новые ракетные корабли, новые крылатые ракеты и их эффективность в борьбе с терроризмом, это вызвало чувство удивления, смешанного с возмущением. Ну что делать? Это жизнь, это, в конце концов, политика. И тут главное не кто кого уничтожит, а кто кого обыграет на «шахматной доске». Наши конструкторы, полководцы и политики оказались умнее и меньшими средствами решили те проблемы, на которые европейский военный блок тратит огромные деньги. Российский флот заставил нервничать такую махину как НАТО, а это заставляет командование Альянса придумывать самые нелепые обвинения», — подчеркивает военный аналитик.

Напомним, представители Запада не раз обвиняли Россию в том, что она якобы представляет угрозу для стран НАТО. Президент РФ Владимир Путин при этом заявлял, что Москву не стоит бояться, так как ее действия являются реакцией на те или иные инициативы Альянса.