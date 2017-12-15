Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»

Космодром «Байконур», Казахстан, 15 декабря. На стартовый стол космодрома «Байконур» установлена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-07». Утром в воскресенье ракета должна стартовать с «Байконура» и доставить на Международную космическую станцию новый международный экипаж.

Ракета-носитель установлена на первой, так называемой «Гагаринской» стартовой площадке «Байконура». Запуск назначен на 10.21 по московскому времени 17 декабря. «Союз МС-07» отправится к МКС по долгой траектории, полет по которой займет чуть больше двух суток.

В качестве основного экипажа на «Союзе МС-07» полетят: Антон Шкаплеров от Роскосмоса, Скотт Тингл от NASA и Норисигэ Канаи от японского аэрокосмического агентства JAXA. В дублирующем экипаже — афроамериканка Джанет Эппс от NASA и немецкий астронавт Александр Герст от Европейского космического агентства.

Миссия на МКС продлится 122 дня. В течение этого срока будет проведен по крайней мере один выход в открытый космос, прием грузовых кораблей от Роскосмоса и NASA, а также научные эксперименты.