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Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»
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    Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»

    10:56  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:57  15 Декабря 2017
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    Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»

    Космодром «Байконур», Казахстан, 15 декабря. На стартовый стол космодрома «Байконур» установлена ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-07». Утром в воскресенье ракета должна стартовать с «Байконура» и доставить на Международную космическую станцию новый международный экипаж.

    Ракета-носитель установлена на первой, так называемой «Гагаринской» стартовой площадке «Байконура». Запуск назначен на 10.21 по московскому времени 17 декабря. «Союз МС-07» отправится к МКС по долгой траектории, полет по которой займет чуть больше двух суток.

    Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»

    В качестве основного экипажа на «Союзе МС-07» полетят: Антон Шкаплеров от Роскосмоса, Скотт Тингл от NASA и Норисигэ Канаи от японского аэрокосмического агентства JAXA. В дублирующем экипаже — афроамериканка Джанет Эппс от NASA и немецкий астронавт Александр Герст от Европейского космического агентства.

    Ракету-носитель с кораблем «Союз МС-07» установили на стартовый стол «Байконура»

    Миссия на МКС продлится 122 дня. В течение этого срока будет проведен по крайней мере один выход в открытый космос, прием грузовых кораблей от Роскосмоса и NASA, а также научные эксперименты.

    Автор: Валентин Меликов
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