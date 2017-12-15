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Украина
Украинцы вышли в лидеры по числу отказов во въезде в ЕС и депортациям
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    Украинцы вышли в лидеры по числу отказов во въезде в ЕС и депортациям

    10:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  15 Декабря 2017
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    Украинцы вышли в лидеры по числу отказов во въезде в ЕС и депортациям

    Киев, 15 декабря. Украинцы вышли в лидеры по числу отказов во въезде на территорию ЕС и депортациям. При этом случаев, когда граждан Украины разворачивают на границе или высылают из ЕС, стало только больше с момента, когда Киев присоединился к безвизу.

    Такая информация следует из статистики, опубликованной украинской Погранслужбой.

    По сравнению с первым кварталом 2017 года, во втором квартале число отказов во въезде на территорию ЕС для украинцев выросло на 5%. Чаще других стран закрывает свои границы для жителей Украины Польша. 36% отказов на въезд среди всего количества, отмечают украинские СМИ. 

    Кроме того, украинцы лидируют также и по числу депортаций с территории Европейского союза из-за нелегального пребывания.

    Отметим, что статистика свидетельствует о том, что количество отказов постепенно увеличивалось еще с начала прошлого года.

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #ес #безвиз #отказ
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