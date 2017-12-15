Приглашенный удав: в Киеве выяснили роль США в минском процессе

Москва, 15 декабря. Украинский политолог Вадим Карасев высказал мнение, что США приглашают к участию в минском процессе «как удава», который заставит Украину «проголосовать за все что нужно».

По словам эксперта, у США есть необходимые рычаги, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения.

«Их [США], по сути, приглашают в минский процесс как удава. Они не душат до смерти, но петлю сжимать и разжимать они умеют. Если будет политическое решение, Вашингтон найдет рычаги, чтобы убедить Киев проголосовать за все что нужно, и принять то, что требуется», — цитирует Карасева украинское издание.

Кроме того, политолог отметил, что «нормандский формат» сотрудничества сейчас не эффективен.

«Пока нормандский формат заморожен, как и заморожен конфликт, только по линии России и США могут договориться, чтобы не было эскалации в Украине», — сказал эксперт.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что низкая эффективность минского формата по урегулированию конфликта в Донбассе обусловлена неконструктивной позицией Украины.