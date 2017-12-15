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Приглашенный удав: в Киеве выяснили роль США в минском процессе
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    Приглашенный удав: в Киеве выяснили роль США в минском процессе

    10:12  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:12  15 Декабря 2017
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    Приглашенный удав: в Киеве выяснили роль США в минском процессе

    Москва, 15 декабря. Украинский политолог Вадим Карасев высказал мнение, что США приглашают к участию в минском процессе «как удава», который заставит Украину «проголосовать за все что нужно».

    По словам эксперта, у США есть необходимые рычаги, чтобы заставить Киев выполнять минские соглашения.

    «Их [США], по сути, приглашают в минский процесс как удава. Они не душат до смерти, но петлю сжимать и разжимать они умеют. Если будет политическое решение, Вашингтон найдет рычаги, чтобы убедить Киев проголосовать за все что нужно, и принять то, что требуется», — цитирует Карасева украинское издание.

    Кроме того, политолог отметил, что «нормандский формат» сотрудничества сейчас не эффективен. 

    «Пока нормандский формат заморожен, как и заморожен конфликт, только по линии России и США могут договориться, чтобы не было эскалации в Украине», — сказал эксперт. 

    Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что низкая эффективность минского формата по урегулированию конфликта в Донбассе обусловлена неконструктивной позицией Украины.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #сша #украина
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