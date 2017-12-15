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Турчинов углядел «мощную военную инфраструктуру» РФ у границ Украины
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    Турчинов углядел «мощную военную инфраструктуру» РФ у границ Украины

    10:31  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  15 Декабря 2017
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    Турчинов углядел «мощную военную инфраструктуру» РФ у границ Украины

    Брюссель, 15 декабря. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия якобы создает мощную военную инфраструктуру вдоль украинской границы и может перейти к боевым действиям «в любой момент». По уверениям Турчинова, эта угроза растет и для других стран блока НАТО.

    Накануне в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов стран-членов Альянса. В ходе заседания в штаб-квартире военно-политического блока секретарь СНБО Украины Александр Турчинов озвучил мнение о том, что Россия якобы готовится к «военному вторжению» в Украину. 

    «Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства в любой момент», — заявил Турчинов, его слова приводит пресс-служба СНБО. 

    При этом Турчинов решил усилить эффект от своего заявления, заверив комиссию, что «такая угроза растет и для государств-членов НАТО». Отметим, что на Украине с завидной регулярностью делают антироссийские заявления, обвиняя «в подготовке к вторжению».

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев ведет «оголтелую русофобскую политику». Он также подчеркнул, что отсутствие конкретики со стороны украинских властей лишь подтверждает безосновательность обвинений. 

    Турчинов углядел «мощную военную инфраструктуру» РФ у границ Украины

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #нато #турчинов #снбо
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