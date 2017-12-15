Турчинов углядел «мощную военную инфраструктуру» РФ у границ Украины

Брюссель, 15 декабря. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Россия якобы создает мощную военную инфраструктуру вдоль украинской границы и может перейти к боевым действиям «в любой момент». По уверениям Турчинова, эта угроза растет и для других стран блока НАТО.

Накануне в Брюсселе состоялось заседание комиссии Украина-НАТО на уровне послов стран-членов Альянса. В ходе заседания в штаб-квартире военно-политического блока секретарь СНБО Украины Александр Турчинов озвучил мнение о том, что Россия якобы готовится к «военному вторжению» в Украину.

«Россия создает мощную военную инфраструктуру вдоль границы с Украиной и может начать широкомасштабные боевые действия против нашего государства в любой момент», — заявил Турчинов, его слова приводит пресс-служба СНБО.

При этом Турчинов решил усилить эффект от своего заявления, заверив комиссию, что «такая угроза растет и для государств-членов НАТО». Отметим, что на Украине с завидной регулярностью делают антироссийские заявления, обвиняя «в подготовке к вторжению».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев ведет «оголтелую русофобскую политику». Он также подчеркнул, что отсутствие конкретики со стороны украинских властей лишь подтверждает безосновательность обвинений.