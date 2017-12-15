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Американцы поделились с Украиной секретом победы над Россией
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    Американцы поделились с Украиной секретом победы над Россией

    10:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:31  15 Декабря 2017
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    Американцы поделились с Украиной секретом победы над Россией

    Киев, 15 декабря. Западные эксперты поделились с Украиной секретом, как вывести страну из кризисного положения, сложившегося на фоне военного конфликта в Донбассе. Так, в первую очередь, киевским властям посоветовали уничтожить коррупцию в стране.

    Ключом к процветанию Украины командующий армии США в Европе Бен Ходжес назвал прозрачность. Как он отметил, успешность американской армии объясняется, в частности, тем, что конгресс требует от военного командования США предоставлять отчеты об эффективном использовании выделенных финансовых средств, пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг.

    В свою очередь бывший старший помощник министра обороны США Майкл Карпентер сообщил, что считает необходимым закрыть погрязший в коррупции «астрономических масштабов» «Укроборонпром».

    «Это жизненно важно для победы над Россией. Вы проиграете, если не поборете коррупцию в секторе», — сообщил он.

    Американцы поделились с Украиной секретом победы над Россией

    Карпентер подчеркнул, что оборонному сектору Украины необходимы реформы: без них Киеву не стоит ждать иностранных инвестиций.

    «Американские компании ни копейки не инвестируют в Украину, пока «Укроборонпром» и весь сектор будет коррумпированным», — отметил он.

    Также Карпентер сообщил, что Украина не сможет стать частью НАТО, пока во главе ее армии стоят «советские генералы».

    Напомним, на этой неделе США и Канада легализовали поставки Украине летального оружия. Москва расценивает данный шаг Запада как толчок Киева к войне в Донбассе.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #донбасс #украина #коррупция
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