Киев, 15 декабря. Западные эксперты поделились с Украиной секретом, как вывести страну из кризисного положения, сложившегося на фоне военного конфликта в Донбассе. Так, в первую очередь, киевским властям посоветовали уничтожить коррупцию в стране.

Ключом к процветанию Украины командующий армии США в Европе Бен Ходжес назвал прозрачность. Как он отметил, успешность американской армии объясняется, в частности, тем, что конгресс требует от военного командования США предоставлять отчеты об эффективном использовании выделенных финансовых средств, пишет в своей статье эксперт Atlantic Council Мелинда Харинг.

В свою очередь бывший старший помощник министра обороны США Майкл Карпентер сообщил, что считает необходимым закрыть погрязший в коррупции «астрономических масштабов» «Укроборонпром».

«Это жизненно важно для победы над Россией. Вы проиграете, если не поборете коррупцию в секторе», — сообщил он.

Карпентер подчеркнул, что оборонному сектору Украины необходимы реформы: без них Киеву не стоит ждать иностранных инвестиций.

«Американские компании ни копейки не инвестируют в Украину, пока «Укроборонпром» и весь сектор будет коррумпированным», — отметил он.

Также Карпентер сообщил, что Украина не сможет стать частью НАТО, пока во главе ее армии стоят «советские генералы».

Напомним, на этой неделе США и Канада легализовали поставки Украине летального оружия. Москва расценивает данный шаг Запада как толчок Киева к войне в Донбассе.

Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек.