Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров: РФ, Иран и Турция знают, как бороться с террористами в Сирии
Политика
Власти Украины и Грузии тайно договариваются в Белоруссии об экстрадиции Саакашвили
Следующая Новость
Срочная новость
Замоскворецкий суд огласил вердикт по делу Улюкаева
Читать Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Власти Украины и Грузии тайно договариваются в Белоруссии об экстрадиции Саакашвили

    11:34  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:34  15 Декабря 2017
    48

    Власти Украины и Грузии тайно договариваются в Белоруссии об экстрадиции Саакашвили

    Киев, 15 декабря. Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет переговоры с украинскими политиками об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

    В Белоруссии проходят тайные переговоры представителей Украины и Белоруссии. Главным вопросом встречи стала экстрадиция Саакашвили. На данный момент Гомелаури обсуждает с украинскими чиновниками детали этого шага, передает «Рустави-2».

    Ранее Саакашвили был задержан на Украине в рамках дела, открытого по статье «Содействие участникам преступной организации». Однако скандальный политик был освобожден, а его сторонники устроили протестную акцию у стен Верховной рады.

    Власти Украины и Грузии тайно договариваются в Белоруссии об экстрадиции Саакашвили

    Накануне, 14 декабря, Саакашвили заявил о намерении стать мэром Одессы. Бывший президент Грузии при этом уточнил, что не шутит. Он подчеркнул, что намерен «изменить все правила игры».

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #белоруссия #украина #саакашвили #переговоры #грузия #экстрадиция
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть