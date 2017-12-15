Власти Украины и Грузии тайно договариваются в Белоруссии об экстрадиции Саакашвили

Киев, 15 декабря. Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет переговоры с украинскими политиками об экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

В Белоруссии проходят тайные переговоры представителей Украины и Белоруссии. Главным вопросом встречи стала экстрадиция Саакашвили. На данный момент Гомелаури обсуждает с украинскими чиновниками детали этого шага, передает «Рустави-2».

Ранее Саакашвили был задержан на Украине в рамках дела, открытого по статье «Содействие участникам преступной организации». Однако скандальный политик был освобожден, а его сторонники устроили протестную акцию у стен Верховной рады.

Накануне, 14 декабря, Саакашвили заявил о намерении стать мэром Одессы. Бывший президент Грузии при этом уточнил, что не шутит. Он подчеркнул, что намерен «изменить все правила игры».