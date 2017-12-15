Драка вспыхнула в зале суда перед оглашением приговора Улюкаеву

Москва, 15 декабря. В зале заседаний Замоскворецкого суда, где в ближайшее время будет оглашен приговор экс-главе МЭР РФ Алексею Улюкаеву, произошла драка.

Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, драку устроили представители различных СМИ, которые не смогли поделить место, с которого будут снимать оглашение приговора. Один из журналистов ударил видеооператора другого издания локтем в лицо, разбив ему нос, и сломал ему камеру. Охрана суда оперативно разняла спорщиков и вывела из зала.

Оглашение приговора Улюкаеву привлекло большое количество сотрудников СМИ — большинство из них до сих пор даже не пустили в зал суда. У здания Замоскворецкого суда введены особые меры безопасности.

Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штрафа в 500 млн рублей.