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Драка вспыхнула в зале суда перед оглашением приговора Улюкаеву
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    Драка вспыхнула в зале суда перед оглашением приговора Улюкаеву

    10:00  15 Декабря 2017  /обновлено: 10:02  15 Декабря 2017
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    Драка вспыхнула в зале суда перед оглашением приговора Улюкаеву

    Москва, 15 декабря. В зале заседаний Замоскворецкого суда, где в ближайшее время будет оглашен приговор экс-главе МЭР РФ Алексею Улюкаеву, произошла драка.

    Как сообщил корреспондент Федерального агентства новостей из зала суда, драку устроили представители различных СМИ, которые не смогли поделить место, с которого будут снимать оглашение приговора. Один из журналистов ударил видеооператора другого издания локтем в лицо, разбив ему нос, и сломал ему камеру. Охрана суда оперативно разняла спорщиков и вывела из зала.

    Драка вспыхнула в зале суда перед оглашением приговора Улюкаеву

    Оглашение приговора Улюкаеву привлекло большое количество сотрудников СМИ — большинство из них до сих пор даже не пустили в зал суда. У здания Замоскворецкого суда введены особые меры безопасности.

    Напомним, обвинение потребовало для Улюкаева, которого обвиняют в вымогательстве огромной взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина, 10 лет лишения свободы и штрафа в 500 млн рублей.

    Автор: Валентин Меликов
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