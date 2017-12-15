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Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»
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    Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»

    9:44  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:44  15 Декабря 2017
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    Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»

    Москва, 15 декабря. Российский Центробанк принял решение о введении временной администрации в «Промсвязьбанке». Как сообщает пресс-служба регулятора, эти меры направлены на «повышение финансовой устойчивости Банка и обеспечение непрерывности его деятельности на рынке банковских услуг».

    В ЦБ подчеркивают, что в настоящее время отделения «Промсвязьбанка» продолжают свою работу в обычно режиме, в полном объеме выполняя свои обязательства перед вкладчиками, акционерами и кредиторами банка. При введении временной администрации не будет вводиться моратория на удовлетворения требований кредиторов банка.

    «Банк России будет оказывать финансовую поддержку Банку, гарантируя непрерывность его деятельности, учитывая системную значимость банка», — подчеркивает пресс-служба ЦБ.

    Центробанк ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»

    Напомним, как сообщало агентство Ura.ru, вчера стало известно о том, что регулятор потребовал от «Промсвязьбанка» нарастить финансовые резервы сразу на 100 млрд рублей. Эта новость привела к резкому падению цен на облигации банка. Сегодня источники сообщили СМИ, что принято решение о введении в банке временной администрации, при этом в «Промсвязьбанке» эту информацию отрицали.В В ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ — РЕГУЛЯТОР

    Автор: Валентин Меликов
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