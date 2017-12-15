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Глава ОКР назвал обвинения россиян из-за «дневников» Родченкова бездоказательными
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    Глава ОКР назвал обвинения россиян из-за «дневников» Родченкова бездоказательными

    9:38  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:38  15 Декабря 2017
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    Глава ОКР назвал обвинения россиян из-за «дневников» Родченкова бездоказательными

    Москва, 15 декабря. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что отстранение российских спортсменов на основе списка Родченкова — это «абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения».

    Обвинение спортсменов на основе «списков Дюшес» или «каких-то дневников» бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Дюшес» незаконно, передает слова Жукова «Р-Спорт».

    «Это, конечно, абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения. Ясно, что они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме слов Родченкова никаких доказательств нет», — заявил Жуков.

    Чиновник также заявил, что первые судебные дела, которые начнутся в ближайшее время, позволят сделать выводы, увидеть, «как отнесется суд к этим якобы доказательствам, которых на самом деле никто и не предъявил».

    Напомним, накануне СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #допинг #родченков #олимпиада-2018 #окр
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