Глава ОКР назвал обвинения россиян из-за «дневников» Родченкова бездоказательными

Москва, 15 декабря. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что отстранение российских спортсменов на основе списка Родченкова — это «абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения».

Обвинение спортсменов на основе «списков Дюшес» или «каких-то дневников» бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова «Дюшес» незаконно, передает слова Жукова «Р-Спорт».

«Это, конечно, абсолютно неправовые действия, бездоказательные обвинения. Ясно, что они будут оспорены в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме слов Родченкова никаких доказательств нет», — заявил Жуков.

Чиновник также заявил, что первые судебные дела, которые начнутся в ближайшее время, позволят сделать выводы, увидеть, «как отнесется суд к этим якобы доказательствам, которых на самом деле никто и не предъявил».

Напомним, накануне СК РФ рассказал подробности об уголовном деле Родченкова.