В Госдуме обвинили США в поддержке ИГИЛ из-за инцидента в небе над Сирией

В министерстве обороны Российской Федерации опровергли сообщения зарубежных СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 российских штурмовиков Су-25 в небе над Сирийской Арабской Республикой (САР). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Со стороны восточного берега реки к ним (российским штурмовикам, — Прим. ФАН) приблизился американский истребитель F-22. Отстреливая тепловые ловушки, F-22 создавал помехи паре российских Су-25», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В военном ведомстве рассказали, что сам инцидент случился 13 декабря. В министерстве обороны, кроме всего прочего, отметили, что после этих маневров российский Су-35С подошел к F-22, в результате чего американский военный самолет успешно покинул район.

Реакция Госдумы

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал ФАН инцидент в небе над САР.

«В данном случае Соединенные Штаты, как мы и подчеркивали, проводят провокационные действия. Они совершенно не беспокоятся о вопросах уничтожения террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ, — Прим. ФАН) в Сирии. Они беспокоятся о своем имидже, об обеспечении этих же террористов, которых они используют как инструмент решения своих задач. Вот это для них на сегодняшний день является главным. Только мастерство наших пилотов позволяет обеспечить выполнение задач в САР и не допустить новых инцидентов, возможно, даже с применением оружия в воздухе.

Еще раз — США провоцируют, создают препятствия для работы наших подразделений. Кроме того, Соединенные Штаты способствуют деятельности террористов «Исламского государства», — пояснил Юрий Швыткин.

Как ранее сообщала «Газета.ru», ссылаясь на Reuters, американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.