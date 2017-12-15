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Путин выразил надежду на укрепление и расширение сотрудничества России и Киргизии
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    Путин выразил надежду на укрепление и расширение сотрудничества России и Киргизии

    10:00  15 Декабря 2017
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    Путин выразил надежду на укрепление и расширение сотрудничества России и Киргизии

    Москва, 15 декабря. Президент РФ Владимир Путин надеется на расширение и укрепление сотрудничества России и Киргизии. Об этом российский лидер сообщил в приветствии участникам шестой российско-киргизской межрегиональной конференции.

    Приветствие было опубликовано в пятницу на официальном сайте Кремля. В нем, обращаясь к участникам конференции, Путин отметил значимость вклада мероприятия в укрепление партнерских отношений и союзничество двух государств.

     «Ваши встречи, в которых традиционно принимают участие представители центральных и местных органов власти, общественных организаций, деловых кругов и экспертного сообщества России и Киргизии, вносят значимый вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, способствуют развитию взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в послании.

    Президент России также подчеркнул, что участники конференции собираются обсудить актуальные вопросы развития межрегиональных связей в сельскохозяйственной сфере, а также сферах транспорта, инфраструктуры, логистического обеспечения и высоких технологий.

    Путин выразил надежду, что конференция поможет прийти к новым решениям и инициативам по укреплению и расширению сотрудничества России и Киргизии.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #киргизия
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