WADA ответило на заявление Путина о давлении на агентство

Москва, 15 декабря. Всемирное антидопинговое агентство является прозрачной и нейтральной организацией, заявили в WADA в пятницу.

Так в агентстве ответили на слова российского президента Владимира Путина, который накануне в ходе большой пресс-конференции, комментируя ситуацию со спортсменами РФ, отметил, что Международный олимпийский комитет и WADA испытывают давление.

«WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — приводит слова из заявления агентства РИА Новости.

Напомним, также накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов раздувается в преддверии ключевых политических событий в России.

Ранее 5 декабря, как сообщала «Газета.ру», МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, отметив, что одобренные специальной комиссией спортсмены из РФ смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.