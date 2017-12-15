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Россия
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WADA ответило на заявление Путина о давлении на агентство
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    WADA ответило на заявление Путина о давлении на агентство

    9:24  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:25  15 Декабря 2017
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    WADA ответило на заявление Путина о давлении на агентство

    Москва, 15 декабря. Всемирное антидопинговое агентство является прозрачной и нейтральной организацией, заявили в WADA в пятницу.

    Так в агентстве ответили на слова российского президента Владимира Путина, который накануне в ходе большой пресс-конференции, комментируя ситуацию со спортсменами РФ, отметил, что Международный олимпийский комитет и WADA испытывают давление.

    «WADA является прозрачной и нейтральной организацией; решения принимаются советом учредителей, который на 50% состоит из представителей спорта и на 50% — из государственных представителей, и проводит публичные встречи два раза в год», — приводит слова из заявления агентства РИА Новости.

    WADA ответило на заявление Путина о давлении на агентство

    Напомним, также накануне в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что допинговый скандал вокруг российских спортсменов раздувается в преддверии ключевых политических событий в России.

    Ранее 5 декабря, как сообщала «Газета.ру», МОК отстранил российскую сборную от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, отметив, что одобренные специальной комиссией спортсмены из РФ смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #мок #wada #спорт
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