Трамп задумался о продаже российский дипсобственности в США — СМИ

Вашингтон, 15 декабря. Президент США Дональд Трамп предложил продать российские дипломатические дачи, которые были изъяты в США перед новым 2017 годом под занавес правления Барака Обамы. Вырученные с их продажи деньги Трамп предложил направить в казну.

Как заявил источник Washington Times, изначально Трамп склонялся к тому, чтобы отменить решение своего предшественника и вернуть России дипломатические дачи, однако в ходе «закрытого брифинга в Овальном кабинете» в июне 2017 года представитель ФБР убедили президента США, что «Россия использовала эти объекты для шпионажа», сообщают «Известия».

Тогда Трамп спросил у собеседников, каковы их предложения по данной недвижимости.

«Может быть, нам их продать и оставить деньги себе?», — задал вопрос Трамп.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ru», глава МИД РФ Сергей Лавров оповестил своего коллегу из Госдепартамента Рекса Тиллерсона о том, что Москва намерена подать в суд в связи с изъятием дипсобственности в США.