Киев, 15 декабря. Осенний призыв в армию на Украине оказался одним из самых провальных. Порядка 70% призывников не явились в военкоматы, сообщили в пресс-службе сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Желающих служить в армии на Украине становится все меньше, — заметили представители ВСУ. — В военные комиссариаты не явилось 70% призывников, из них 30% объявлены в розыск».

Осенняя кампания по призыву в армию оказалась одной из самых провальных в стране. С 1 октября по 30 ноября планировалось набрать 10,4 тысяч человек. Кроме того, это число было увеличено на две тысячи человек в связи с необходимостью охранять военные склады.

Найти такое количество человек оказалось практически нереально. По данным ВСУ, особенно серьезные проблемы с этим были на западе страны.

Представители военных комиссариатов отправлялись в ночные клубы, чтобы отлавливать уклонистов.