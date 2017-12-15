Осенний призыв в ВСУ стал одним из самых провальных: «Битва шла за каждого призывника»
Киев, 15 декабря. Осенний призыв в армию на Украине оказался одним из самых провальных. Порядка 70% призывников не явились в военкоматы, сообщили в пресс-службе сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Желающих служить в армии на Украине становится все меньше, — заметили представители ВСУ. — В военные комиссариаты не явилось 70% призывников, из них 30% объявлены в розыск».
Осенняя кампания по призыву в армию оказалась одной из самых провальных в стране. С 1 октября по 30 ноября планировалось набрать 10,4 тысяч человек. Кроме того, это число было увеличено на две тысячи человек в связи с необходимостью охранять военные склады.
Найти такое количество человек оказалось практически нереально. По данным ВСУ, особенно серьезные проблемы с этим были на западе страны.
Представители военных комиссариатов отправлялись в ночные клубы, чтобы отлавливать уклонистов.
«Они приходили в шесть-семь утра под дома уклонистов и в буквальном смысле слова их поджидали, — также рассказали в генштабе ВСУ RT. — Иначе найти нужное количество призывников было практически невозможно. Битва шла за каждого призывника».