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Россия
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Осенний призыв в ВСУ стал одним из самых провальных: «Битва шла за каждого призывника»
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    Осенний призыв в ВСУ стал одним из самых провальных: «Битва шла за каждого призывника»

    9:45  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:45  15 Декабря 2017
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    Осенний призыв в ВСУ стал одним из самых провальных: «Битва шла за каждого призывника»

    Киев, 15 декабря. Осенний призыв в армию на Украине оказался одним из самых провальных. Порядка 70% призывников не явились в военкоматы, сообщили в пресс-службе сухопутных войск вооруженных сил Украины (ВСУ).

    «Желающих служить в армии на Украине становится все меньше, — заметили представители ВСУ. — В военные комиссариаты не явилось 70% призывников, из них 30% объявлены в розыск».

    Осенняя кампания по призыву в армию оказалась одной из самых провальных в стране. С 1 октября по 30 ноября планировалось набрать 10,4 тысяч человек. Кроме того, это число было увеличено на две тысячи человек в связи с необходимостью охранять военные склады.

    Осенний призыв в ВСУ стал одним из самых провальных: «Битва шла за каждого призывника»

    Найти такое количество человек оказалось практически нереально. По данным ВСУ, особенно серьезные проблемы с этим были на западе страны. 

    Представители военных комиссариатов отправлялись в ночные клубы, чтобы отлавливать уклонистов.

    «Они приходили в шесть-семь утра под дома уклонистов и в буквальном смысле слова их поджидали, — также рассказали в генштабе ВСУ RT. — Иначе найти нужное количество призывников было практически невозможно. Битва шла за каждого призывника».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #всу #украина #призыв
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