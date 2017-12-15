В Финляндии объяснили, почему Швеция не должна бояться российских «Искандеров»

Москва, 15 декабря. Осенью стало известно, что РФ может усилить подразделение оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Однако связанные с этим страхи Швеции ничем не обоснованы, считают в Финляндии.

Как отметил профессор военных наук, подполковник Петтери Лалу, вопреки мнению Стокгольма, Россия не считает, что все вопросы «решаются топотом военных сапог», пишет издание Helsingin Sanomat.

Ключевым интересом России в Северном регионе, отмечает аналитик, является Северный морской путь, а главной задачей – обеспечение безопасности Северного флота, для чего, в частности, формируются «арктические бригады» в Печенге и Алакуртти.

Лалу также напомнил, что Финляндия находится в зоне поражения российских ракет с 2011 года, когда в городе Луга Ленинградской области были размещены ракеты «Точка». Кроме того, часть самолетов Су-35, которые базируются у финской границы РФ, принимали участие в сирийской операции. Таким образом, заключает эксперт, оснований для беспокойства из-за укрепления «Искандеров» в Калининградской области нет: это обычная практика.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», министр обороны Польши Антоний Мачеревич разглядел «подготовку к агрессии» со стороны Москвы из-за российско-белорусских учений «Запад-2017».