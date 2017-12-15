Сенатор предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под флагами регионов

Москва, 15 декабря. Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил российскими спортсменами и болельщикам, взять с собой на зимнюю Олимпиаду-2018 маленькие флажки субъектов России.

По мнению Полетаева, таким образом можно обойти запрет МОК на использование российской символики, передает РИА Новости. Сенатор пояснил, что под запретом МОК находится только российский триколор.

«Если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на играх», — придумал Полетаев.

Как ранее писало «URA.RU», в начале декабря МОК отстранила сборную РФ от зимней Олимпиады-2018. Спортсмены, допущенные до Игр, смогут выступить под нейтральным флагом.