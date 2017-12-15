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Россия
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Сенатор предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под флагами регионов
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    Сенатор предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под флагами регионов

    9:10  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:11  15 Декабря 2017
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    Сенатор предложил российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2018 под флагами регионов

    Москва, 15 декабря. Сенатор от республики Алтай Владимир Полетаев предложил российскими спортсменами и болельщикам, взять с собой на зимнюю Олимпиаду-2018 маленькие флажки субъектов России.

    По мнению Полетаева, таким образом можно обойти запрет МОК на использование российской символики, передает РИА Новости. Сенатор пояснил, что под запретом МОК находится только российский триколор.

    «Если они будут нести флажки 85 российских регионов, это не будет нарушением, а российская символика и Россия тем самым будут представлены на играх», — придумал Полетаев.

    Как ранее писало «URA.RU», в начале декабря МОК отстранила сборную РФ от зимней Олимпиады-2018. Спортсмены, допущенные до Игр, смогут выступить под нейтральным флагом.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #ои-2018 #олимпиада-2018
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