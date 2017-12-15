Отель для туристов построят на МКС российские специалисты

Москва, 15 декабря. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» создаст на Международной космической станции специальный туристический модуль.

«Это модуль повышенной комфортности на 4–6 человек с отдельными каютами, двумя туалетами, большими, крупнее, чем прежде, иллюминаторами, другими комфортными условиями пребывания в космосе», — рассказал «Известиям» генеральный директор корпорации Владимир Солнцев.

Как подсчитали в «Энергии» инвестиции в космический «отель» окупят себя в течение семь лет, при условии, что на орбиту ежегодно будут отправляться как минимум шесть космических туристов.

Впрочем, сколько будет вложено в создании туристического модуля на МКС – умалчивается. Только известно, что за основу отсека планируется взять изготавливаемый сейчас для станции научно-энергетический модуль.

Напомним, что всего с 2001 по 2009 год на МКС побывали семь космических туристов.