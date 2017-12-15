«Промсвязьбанк» готовится к введению временной администрации от Центробанка

Москва, 15 декабря. В настоящее время в «Промсвязьбанке» ожидают введения со стороны Центробанка временной администрации, которая будет заниматься нормализацией финансовой ситуации. По сведениям источников российский финансовый регулятор уже оповестил руководство ПСБ о введении внешнего управления.

Близкие к руководству «Промсвязьбанка» источники предположили, что ЦБ введет временную администрацию в банк уже в пятницу. Как сообщают «Ведомости», официальных комментариев по поводу введения временной администрации не дают ни в Центробанке, ни в «Промсвязьбанке», однако сотрудники ПСБ уже оповещены о ситуации.

Напомним, в настоящее время «Промсвязьбанк» занимает десятое место в России по размеру активов. Как сообщало вчера агентство Ura.ru, ЦБ потребовал у «Промсвязьбанка» радикально — сразу на 100 млрд рублей — нарастить резервы, однако такая сумма для банка недоступна и привела бы к ущербу для интересов вкладчиков и акционеров. Председатель правления «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев должен был в четверг встретиться с представителями Центробанка для переговоров по теме увеличения резервов, однако о результатах этой встречи ничего не известно.