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«Промсвязьбанк» готовится к введению временной администрации от Центробанка
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    «Промсвязьбанк» готовится к введению временной администрации от Центробанка

    9:01  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:01  15 Декабря 2017
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    «Промсвязьбанк» готовится к введению временной администрации от Центробанка

    Москва, 15 декабря. В настоящее время в «Промсвязьбанке» ожидают введения со стороны Центробанка временной администрации, которая будет заниматься нормализацией финансовой ситуации. По сведениям источников российский финансовый регулятор уже оповестил руководство ПСБ о введении внешнего управления.

    Близкие к руководству «Промсвязьбанка» источники предположили, что ЦБ введет временную администрацию в банк уже в пятницу. Как сообщают «Ведомости», официальных комментариев по поводу введения временной администрации не дают ни в Центробанке, ни в «Промсвязьбанке», однако сотрудники ПСБ уже оповещены о ситуации.

    «Промсвязьбанк» готовится к введению временной администрации от Центробанка

    Напомним, в настоящее время «Промсвязьбанк» занимает десятое место в России по размеру активов. Как сообщало вчера агентство Ura.ru, ЦБ потребовал у «Промсвязьбанка» радикально — сразу на 100 млрд рублей — нарастить резервы, однако такая сумма для банка недоступна и привела бы к ущербу для интересов вкладчиков и акционеров. Председатель правления «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев должен был в четверг встретиться с представителями Центробанка для переговоров по теме увеличения резервов, однако о результатах этой встречи ничего не известно.

    Автор: Валентин Меликов
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