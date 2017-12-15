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Россия
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Большинство российских школьников хотели бы работать или стажироваться
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    Большинство российских школьников хотели бы работать или стажироваться

    8:55  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:56  15 Декабря 2017
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    Большинство российских школьников хотели бы работать или стажироваться

    Москва, 15 декабря. В России 92% подростков хотели бы работать или стажироваться еще до того, как им исполнится 18 лет.

    Общероссийский народный фронт опросил 1209 учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет. Выяснилось, что почти половина школьников желает скорее приступить к работе, чтобы получить опыт для успешного трудоустройства в будущем (41%) и иметь деньги на карманные расходы (40%). Всего 6% опрошенных стремятся начать работать, чтобы помогать родителям, так как в семье не хватает денег, передает RT.

    Несмотря на большое желание работать, трудоустроенными оказались только 4% респондентов. По мнению экспертов ОНФ, сегодня многие подростки не могут получить официальную работу из-за усложненных требований государства к работодателям. 

    В ОНФ предлагают упростить законодательство, в частности, исключить требование согласовывать увольнение несовершеннолетнего работника с комиссией по делам несовершеннолетних, заменить согласование с Государственной инспекцией труда простым уведомлением, освободить работодателей от оплаты медицинского осмотра несовершеннолетних и проработать механизм страхования риска причинения ущерба работодателю.

    Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #работа #школьники #трудоустройство #стажировка
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