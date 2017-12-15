Большинство российских школьников хотели бы работать или стажироваться

Москва, 15 декабря. В России 92% подростков хотели бы работать или стажироваться еще до того, как им исполнится 18 лет.

Общероссийский народный фронт опросил 1209 учащихся из 81 региона в возрасте от 13 до 18 лет. Выяснилось, что почти половина школьников желает скорее приступить к работе, чтобы получить опыт для успешного трудоустройства в будущем (41%) и иметь деньги на карманные расходы (40%). Всего 6% опрошенных стремятся начать работать, чтобы помогать родителям, так как в семье не хватает денег, передает RT.

Несмотря на большое желание работать, трудоустроенными оказались только 4% респондентов. По мнению экспертов ОНФ, сегодня многие подростки не могут получить официальную работу из-за усложненных требований государства к работодателям.

В ОНФ предлагают упростить законодательство, в частности, исключить требование согласовывать увольнение несовершеннолетнего работника с комиссией по делам несовершеннолетних, заменить согласование с Государственной инспекцией труда простым уведомлением, освободить работодателей от оплаты медицинского осмотра несовершеннолетних и проработать механизм страхования риска причинения ущерба работодателю.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Минтруд назвал ориентировочную дату появления в РФ электронных трудовых книжек.