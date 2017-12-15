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Банк России лишил лицензии московский профсоюзный соцбанк «Солидарность»
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    Банк России лишил лицензии московский профсоюзный соцбанк «Солидарность»

    9:10  15 Декабря 2017  /обновлено: 9:10  15 Декабря 2017
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    Банк России лишил лицензии московский профсоюзный соцбанк «Солидарность»

    Москва, 15 декабря. Руководство российского Центробанка приняло решение об отзыве лицензии у московского «Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с ухудшающимся положением банка, руководство которого не смогло нормализовать ситуацию, несмотря на многократные предупреждения и ограничительные меры ЦБ.

    «Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Солидарность» АО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов», — отмечает пресс-служба Центробанка, подчеркивая, что банк был «ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».

    В прошлом в отношении «Солидарности» дважды вводились ограничительные меры и один раз запрет на привлечение денежных средств, при этом банк допускал нарушения в отношении этих ограничительных мер.

    Как отмечает Центробанк, в российской финансовой системе «Солидарность» занимала 185 место по размеру активов. При этом банк является участником системы страхования вкладов.

    Ранее Ura.ru сообщало о выкупе Центробанком большей части акций банка «Открытие» в рамках финансовой санации.

    Автор: Валентин Меликов
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