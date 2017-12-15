Банк России лишил лицензии московский профсоюзный соцбанк «Солидарность»

Москва, 15 декабря. Руководство российского Центробанка приняло решение об отзыве лицензии у московского «Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Решение об отзыве лицензии было принято в связи с ухудшающимся положением банка, руководство которого не смогло нормализовать ситуацию, несмотря на многократные предупреждения и ограничительные меры ЦБ.

«Проблемы в деятельности кредитной организации Банк «Солидарность» АО возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов», — отмечает пресс-служба Центробанка, подчеркивая, что банк был «ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества».

В прошлом в отношении «Солидарности» дважды вводились ограничительные меры и один раз запрет на привлечение денежных средств, при этом банк допускал нарушения в отношении этих ограничительных мер.

Как отмечает Центробанк, в российской финансовой системе «Солидарность» занимала 185 место по размеру активов. При этом банк является участником системы страхования вкладов.

Ранее Ura.ru сообщало о выкупе Центробанком большей части акций банка «Открытие» в рамках финансовой санации.