Сирия: МО РФ заявило, что США не владеют реальной обстановкой на земле

Москва, 15 декабря. Заявления представителей Пентагона о выводе российских войск из Сирии показывают невладение США реальной обстановкой на земле.

Как передает РИА Новости, об этом сказал официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

«Умоизлеяния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле», — уточнил генерал-майора.

Добавим, что ранее официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что «значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было».