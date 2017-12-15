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Новости Сирии
Минобороны РФ: Желание Пентагона остаться в Сирии выглядит обманом мировой общественности
Новости Сирии
Сирия: МО РФ заявило, что США не владеют реальной обстановкой на земле
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    Сирия: МО РФ заявило, что США не владеют реальной обстановкой на земле

    8:36  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:45  15 Декабря 2017
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    Сирия: МО РФ заявило, что США не владеют реальной обстановкой на земле

    Москва, 15 декабря. Заявления представителей Пентагона о выводе российских войск из Сирии показывают невладение США реальной обстановкой на земле.

    Как передает РИА Новости, об этом сказал официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

    «Умоизлеяния представителей Пентагона, касающиеся вывода/невывода российских войск из Сирии, выдают не только плохо скрываемые желания, чтобы нас там не было, но и невладение США реальной обстановкой на земле», — уточнил генерал-майора.

    Добавим, что ранее официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что «значимого сокращения численности российских войск в Сирии американским военным ведомством зафиксировано не было».

    Автор: Константин Терехов
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    #сирия #игорь конашенков #пентагон #мо рф
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