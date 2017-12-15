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Россия
Дворкович заявил, что Россия фактически полностью обеспечила себя продуктами
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    Дворкович заявил, что Россия фактически полностью обеспечила себя продуктами

    8:30  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:31  15 Декабря 2017
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    Дворкович заявил, что Россия фактически полностью обеспечила себя продуктами

    Москва, 15 декабря. Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия на данный момент практически полностью обеспечила себя продовольствием.

    Как передает РИА Новости, об этом заместитель председателя российского правительства сказал в ходе выступления на шестой Российско-киргизской межрегиональной конференции.

    «Мы не просто стали крупнейшим экспортерам зерна на мировом рынке, мы фактически полностью обеспечили себя продовольственными товарами, за исключением отдельных товарных позиций, таких как молочные продукты и свежие овощи и фрукты», — пояснил вице-премьер.

    При этом Аркадий Дворкович добавил, что Россия могла бы закупать отдельные позиции продовольственных товаров, в том числе в Киргизии.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #аркадий дворкович #продовольствие
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