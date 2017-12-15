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Россия
Более 80% россиян не знают о существовании tax free
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    Более 80% россиян не знают о существовании tax free

    8:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:29  15 Декабря 2017
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    Более 80% россиян не знают о существовании tax free

    Москва, 15 декабря. Большинство жителей России не знают о существовании системы возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом, которая называется tax free.

    Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ.

    Опрос показал, что 82% россиян не знакомы с этой системой. Из 18% людей, те кто знает о tax free, только половина воспользовались правом вернуть налог. Остальные за возвратом денег не обращались.

    Как пишет RT, те, кто не пользовался tax free, объяснили это незнанием оформления. Также они добавили, что не совершали крупных покупок, не располагали временем для оформления возврата или не сохранили чеки.

    Более 80% россиян не знают о существовании tax free

    Автор: Алия Садыкова
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    #россия #опрос #tax free
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