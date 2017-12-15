Более 80% россиян не знают о существовании tax free

Москва, 15 декабря. Большинство жителей России не знают о существовании системы возврата налога на добавленную стоимость при покупках за рубежом, которая называется tax free.

Об этом свидетельствуют данные исследования Аналитического центра НАФИ.

Опрос показал, что 82% россиян не знакомы с этой системой. Из 18% людей, те кто знает о tax free, только половина воспользовались правом вернуть налог. Остальные за возвратом денег не обращались.

Как пишет RT, те, кто не пользовался tax free, объяснили это незнанием оформления. Также они добавили, что не совершали крупных покупок, не располагали временем для оформления возврата или не сохранили чеки.