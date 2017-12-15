Названа средняя стоимость сладкого новогоднего подарка в России

Москва, 15 декабря. В 2017 году в России увеличились как сами новогодние подарки, так и цены на них.

По данным Центра исследований кондитерского рынка, большинство детских подарков в этом году «потяжелели» до 800 г — 1 кг, а средняя стоимость выросла на 27 рублей по сравнению с прошлым годом, до 524 рублей. За последние пять лет стоимость сладкого новогоднего набора выросла в полтора раза, отметили аналитики.

В Москве средняя стоимость сладкого новогоднего подарка весом порядка одного килограмма составит в этом году 600-620 рублей, передает газета «Вечерняя Москва». В исследовании подчеркивается, что стоимость таких наборов во многом зависит не от региона, а от организации, которая их заказала.

Доля шоколадных конфет в новогоднем детском сладком наборе в 2017 году составит 60-70%, на карамель и леденцы приходится 5-10%, остальное — штучные кондитерские изделия (зефир, халва, нуга, мармелад, печенье и вафли). В пресс-службе ЦИКР добавили, что большинство детских новогодних наборов формируется из брендов, существующих со времен СССР.