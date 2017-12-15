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Правительство не стало запрещать россиянам курить у подъездов
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    Правительство не стало запрещать россиянам курить у подъездов

    8:21  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:22  15 Декабря 2017
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    Правительство не стало запрещать россиянам курить у подъездов

    Москва, 15 декабря. В правительстве РФ не поддержали инициативу сенаторов запретить россиянам курение у подъездов. Соответствующий отзыв был подписан зампредседателя правительства Сергеем Приходько в прошлом месяце.

    Правительство не увидело оснований для запрета курения на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от подъездов жилых домов. Такое предложение содержалось в поправках нескольких сенаторов в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», пишет газета «Известия».

    В частности, в правительстве не увидели в документе аргументов, на основе которых было определено расстояние 10 метров. Также в законопроекте отсутствует анализ правоприменительной практики, которая подтвердила бы необходимость таких поправок.

    При этом в конце ноября Минздрав РФ подготовил проект положительного отзыва к поправкам. В настоящее время законопроект находится в Госдуме, где проходит его предварительное рассмотрение перед первым чтением.

    Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию от соседей, курящих на балконе. Однако проникновение дыма в квартиру нужно будет доказать.

    Автор: Алексей Громов
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    #правительство рф #курение
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