Правительство не стало запрещать россиянам курить у подъездов

Москва, 15 декабря. В правительстве РФ не поддержали инициативу сенаторов запретить россиянам курение у подъездов. Соответствующий отзыв был подписан зампредседателя правительства Сергеем Приходько в прошлом месяце.

Правительство не увидело оснований для запрета курения на открытом воздухе менее чем в 10 метрах от подъездов жилых домов. Такое предложение содержалось в поправках нескольких сенаторов в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», пишет газета «Известия».

В частности, в правительстве не увидели в документе аргументов, на основе которых было определено расстояние 10 метров. Также в законопроекте отсутствует анализ правоприменительной практики, которая подтвердила бы необходимость таких поправок.

При этом в конце ноября Минздрав РФ подготовил проект положительного отзыва к поправкам. В настоящее время законопроект находится в Госдуме, где проходит его предварительное рассмотрение перед первым чтением.

Напомним, ранее, как сообщала «Газета.ру», Верховный суд РФ разрешил требовать компенсацию от соседей, курящих на балконе. Однако проникновение дыма в квартиру нужно будет доказать.