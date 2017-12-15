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Япония ввела дополнительные санкции против КНДР
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    Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

    8:20  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:20  15 Декабря 2017
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    Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

    Токио, 15 декабря. Власти Японии приняли решение о введении дополнительных ограничений против КНДР и заморозили активы 19 организаций.

    Об этом рассказал генеральный секретарь Кабмина страны Есихидэ Суга. Он отметил, что Токио стоит на принципе «диалога и давления» и «действие на действие».

    Он также подчеркнул, что Япония требует от Северной Кореи конкретных шагов для решения ракетной проблемы и «крайне важной проблемы удерживаемых там японских граждан».

    Как пишет РИА Новости, все организации, чьи активы были заморжены, являются северокорейскими.

    Как ранее писала Газета.ru, КНДР пообещала США «жесткий ответ» на введение морской блокады. 

    Япония ввела дополнительные санкции против КНДР

    Автор: Алия Садыкова
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    #япония #кндр
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