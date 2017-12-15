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Макрон объявил о «государственной мобилизации» из-за ДТП с автобусом
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    Макрон объявил о «государственной мобилизации» из-за ДТП с автобусом

    8:11  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:11  15 Декабря 2017
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    Макрон объявил о «государственной мобилизации» из-за ДТП с автобусом

    Париж, 15 декабря. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил «полную государственную мобилизацию» после столкновения электрички со школьным автобусом. Об этом она написал в своем аккаунте в Twitter.

    Французский лидер отметил, что все его мысли с жертвами и их семьями. Он также объявил, что введена «полная государственная мобилизация для оказания им помощи».

    Как ранее писала Газета.ru, инцидент произошел в районе коммуны Милла под Перпиньяном. Поезд TER протаранил автобус. По предварительным данным, пострадали не менее 10 человек, четверо погибли. Среди травмированных и погибших есть дети.

    Макрон объявил о «государственной мобилизации» из-за ДТП с автобусом

    Автор: Алия Садыкова
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