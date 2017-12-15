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«Ангарского маньяка» будут судить в Иркутской области по 60 новым эпизодам
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    «Ангарского маньяка» будут судить в Иркутской области по 60 новым эпизодам

    8:02  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:02  15 Декабря 2017
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    «Ангарского маньяка» будут судить в Иркутской области по 60 новым эпизодам

    Иркутск, 15 декабря. Михаил Попков, получивший прозвище «ангарский маньяк», в ближайшее время предстанет перед судом в Иркутске.

    Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, в ходе расследования оперативникам удалось установить причастность Попкова к еще 60 эпизодам посягательств на жизнь людей.

    По данным следствия, он убил не менее 84 человек в Иркутской области. Преступления Попков совершал с 1992 по 2010 годы.

    Отмечается, что правоохранительные органы в рамках дела изучили более 350 уголовных дел и материалов проверок. Они опросили свыше одной тысячи свидетелей, была произведена эксгумация 20 тел потерпевших. Также были проведены более 200 судебных экспертиз. Объем уголовного дела составил 322 тома.

    Как ранее писала Газета.ru, Попков в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за убийство 22 женщин. Позже он рассказал о 59 аналогичных преступлениях. 

    «Ангарского маньяка» будут судить в Иркутской области по 60 новым эпизодам

    Автор: Алия Садыкова
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