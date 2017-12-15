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Эксперты заявили о необходимости создания в России воздушного ГАИ
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    Эксперты заявили о необходимости создания в России воздушного ГАИ

    7:57  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:57  15 Декабря 2017
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    Эксперты заявили о необходимости создания в России воздушного ГАИ

    Москва, 15 декабря. Эксперты заявили о необходимости возложить на МВД обязанность по контролю за полетами дронов и сверхмалых воздушных судов на высоте до 150 метров.

    Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступили в госкорпорации по организации воздушного движения, уточнив, что специально для этого предлагается создать в воздушном пространстве новую зону полетов. 

    Предполагается, что регулирование полетов со стороны авиационных властей в этом сегменте планируется свести к минимуму – например не надо будет проводить лицензирования эксплуатантов и пилотов.

    По мнению руководителя общественной организации «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, выделение отдельной зоны для полета беспилотников — правильное решение, которое уже давно нужно принять. 

    Эксперты заявили о необходимости создания в России воздушного ГАИ

    Впрочем, как отмечают эксперты, выделение под полеты дронов нижнего сегмента воздушного пространства не решит все проблемы — сохранится необходимость их полетов на большей высоте.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #дроны #гаи
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