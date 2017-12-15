Эксперты заявили о необходимости создания в России воздушного ГАИ

Москва, 15 декабря. Эксперты заявили о необходимости возложить на МВД обязанность по контролю за полетами дронов и сверхмалых воздушных судов на высоте до 150 метров.

Как сообщают «Известия», с такой инициативой выступили в госкорпорации по организации воздушного движения, уточнив, что специально для этого предлагается создать в воздушном пространстве новую зону полетов.

Предполагается, что регулирование полетов со стороны авиационных властей в этом сегменте планируется свести к минимуму – например не надо будет проводить лицензирования эксплуатантов и пилотов.

По мнению руководителя общественной организации «АОПА-Россия» Владимира Тюрина, выделение отдельной зоны для полета беспилотников — правильное решение, которое уже давно нужно принять.

Впрочем, как отмечают эксперты, выделение под полеты дронов нижнего сегмента воздушного пространства не решит все проблемы — сохранится необходимость их полетов на большей высоте.