Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ: Желание Пентагона остаться в Сирии выглядит обманом мировой общественности
Политика
​​​​​​​«Назло бабушке обморожу уши»: в России отреагировали на продление санкций ЕС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ​​​​​​​«Назло бабушке обморожу уши»: в России отреагировали на продление санкций ЕС

    8:09  15 Декабря 2017  /обновлено: 8:09  15 Декабря 2017
    134

    «Обидно европейцам»: в России отреагировали на продление санкций ЕС

    Страсбург, 15 декабря. Главы стран-членов Евросоюза единогласно выступили за продление санкций против России. 

    Об этом накануне сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Напомним, действующие санкции истекают в начале 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о продлении экономических станций против России и выразил благодарность «друзьям в ЕС» за поддержку Украины против РФ.

    Российские пользователи Сети активно комментируют эти заявления, единогласно высказывая мнение, что санкции России не страшны.

    «Продлим санкции против России — это как назло бабушке обморожу уши! Продлевайте! Жили без вас и еще проживем. Кушаем свои натуральные продукты, а не европейскую химию, как это делает Польша!» — пишет Галина Губанова.


    «Мы тоже!Ибо санкции против себя продлевают…», — пишет пользователь под ником Цветомузыка.


    «Что ждут, на что надеяться?!» — пишет F.Zak.

    «Обидно европейцам — не видать им теперь сирийской и иракской нефти, как своих ушей», — сочувствует Tsvetkov Yuri.

    «Назло кондуктору, куплю билет, и пойду пешком…», — иронизирует Лидия Кожухова.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #санкции #европа
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть