​​​​​​​«Назло бабушке обморожу уши»: в России отреагировали на продление санкций ЕС

Страсбург, 15 декабря. Главы стран-членов Евросоюза единогласно выступили за продление санкций против России.

Об этом накануне сообщил председатель Евросовета Дональд Туск. Напомним, действующие санкции истекают в начале 2018 года. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о продлении экономических станций против России и выразил благодарность «друзьям в ЕС» за поддержку Украины против РФ.

Российские пользователи Сети активно комментируют эти заявления, единогласно высказывая мнение, что санкции России не страшны.

«Продлим санкции против России — это как назло бабушке обморожу уши! Продлевайте! Жили без вас и еще проживем. Кушаем свои натуральные продукты, а не европейскую химию, как это делает Польша!» — пишет Галина Губанова.

@Platforma_org Продлим санкции против России- это как назло бабушке обморожу уши!!!!!!!!!!! Продлевайте! Жили без вас и еще проживем. Кушаем свои натуральные продукты, а не европейскую химию, как это делает Польша!!! — Галина Губанова (@galinaplehova1) December 15, 2017



«Мы тоже!Ибо санкции против себя продлевают…», — пишет пользователь под ником Цветомузыка.

Мы тоже!Ибо санкции против себя продлевают.... — Цветомузыка (@yury_ryabinin) December 15, 2017



«Что ждут, на что надеяться?!» — пишет F.Zak.

«Обидно европейцам — не видать им теперь сирийской и иракской нефти, как своих ушей», — сочувствует Tsvetkov Yuri.

Обидно европейцам - не видать им теперь сирийской и иракской нефти, как своих ушей. — Tsvetkov Yuri (@hedgolfeastYuri) December 14, 2017

«Назло кондуктору, куплю билет, и пойду пешком…», — иронизирует Лидия Кожухова.