Трамп поблагодарил Путина за признание заслуг США в экономическом развитии

Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся КНДР.

Об этом рассказали в Белом доме. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, стороны коснулись совместной работы по урегулированию «крайне опасной ситуации в Северной Корее».

Трамп также поблагодарил Путина за признание успехов США в области экономического развития, о котором он рассказал на большой пресс-конференции накануне.

Ранее Газета.ru писала, что в Кремле рассказали о переговорах с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.