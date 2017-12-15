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Трамп поблагодарил Путина за признание заслуг США в экономическом развитии
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    Трамп поблагодарил Путина за признание заслуг США в экономическом развитии

    8:00  15 Декабря 2017
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    Трамп поблагодарил Путина за признание заслуг США в экономическом развитии

    Москва, 15 декабря. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонной беседы обсудили вопросы, касающиеся КНДР.

    Об этом рассказали в Белом доме. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, стороны коснулись совместной работы по урегулированию «крайне опасной ситуации в Северной Корее».

    Трамп также поблагодарил Путина за признание успехов США в области экономического развития, о котором он рассказал на большой пресс-конференции накануне.

    Ранее Газета.ru писала, что в Кремле рассказали о переговорах с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

    Трамп поблагодарил Путина за признание заслуг США в экономическом развитии

    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #трамп #кндр
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