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Ученые научились определять пол человека по постам в Интернете
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    Ученые научились определять пол человека по постам в Интернете

    7:41  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:41  15 Декабря 2017
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    Ученые научились определять пол человека по постам в Интернете

    Москва, 15 декабря. Пол пользователя Сети по опубликованным им текстам научились определять математики национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Как пишет газета «Известия», это можно сделать даже в случае, когда автор текстов пытается предстать в Интернете не тем, кем на самом деле является.

    Кандидат физико-математических наук Александр Сбоев рассказал, что метод можно будет использовать, в том числе, для защиты детей от вредной информации и борьбы с террористическими угрозами.

    Отмечается, что с помощью нейросетей и методов искусственного интеллекта компьютер анализирует авторские тексты по ряду грамматических и стилистических признаков. 

    Ученые научились определять пол человека по постам в Интернете

    Автор: Алия Садыкова
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