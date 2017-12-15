Ученые научились определять пол человека по постам в Интернете

Москва, 15 декабря. Пол пользователя Сети по опубликованным им текстам научились определять математики национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Как пишет газета «Известия», это можно сделать даже в случае, когда автор текстов пытается предстать в Интернете не тем, кем на самом деле является.

Кандидат физико-математических наук Александр Сбоев рассказал, что метод можно будет использовать, в том числе, для защиты детей от вредной информации и борьбы с террористическими угрозами.

Отмечается, что с помощью нейросетей и методов искусственного интеллекта компьютер анализирует авторские тексты по ряду грамматических и стилистических признаков.