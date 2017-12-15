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ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР 15 раз за сутки
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    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР 15 раз за сутки

    7:59  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:59  15 Декабря 2017
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    ВСУ нарушили режим прекращения огня в ЛНР 15 раз за сутки

    Луганск, 15 декабря. За прошедшие сутки украинские силовики 15 раз обстреляли территорию Луганской народной республики, сообщает Народная милиция ЛНР.

    В ведомстве уточняют, что всего ВСУ выпустили около 540 снарядов. Огонь велся по позициям Народной милиции ЛНР возле населенных пунктов Калиново, Лозовое, Калиновка, Логвиново, Веселогоровка и Сокольники с применением минометов калибра 120 и 82 миллиметра, БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, пишет РИА Новости.

    Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. По данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ нарушают заключенные в этих целях минские соглашения и продолжают обстрелы.

    Напомним, ранее США и Канада легализовали поставки летального оружия Украине. Такой шаг в РФ рассматривают как толчок к войне Киева в Донбассе. Об этом накануне, как сообщало URA.RU, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Автор: Алексей Громов
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    #всу #обстрел #лнр #луганск
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