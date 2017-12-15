Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах еще три женщины

Нью-Йорк, 15 декабря. Актера Дастина Хоффмана снова обвинили в сексуальных домогательствах. Теперь в числе его жертв, согласно заявлениям СМИ, коллеги по работе и несовершеннолетняя подруга дочери.

Журнал Variety опубликовал материал, в котором утверждается, что в 1980 году сексуальным домогательствам со стороны актера подверглась 16-летняя подруга его дочери Кори Томас. Она заявила, что однажды она случайно оказалась наедине с Хоффманом в его гостиничном номере. Актер, выйдя из душа, якобы демонстрировал девушке свое обнаженное тело, попросил сделать ему массаж ступней и допускал непристойные высказывания в ее адрес. Спустя много лет девушка рассказала, что произошедшее было чрезвычайно унизительным для нее, поэтому лишь спустя многие годы она смогла рассказать об этом близким.

Журнал приводит слова еще двух женщин. Мелисса Кестер работала вместе с актером над фильмом «Иштар» (1987). Она рассказала, что во время работы на студии Хоффман без ее согласия залез ей под одежду и прикасался к ее телу, а позже донимал ее телефонными звонками.

Имя третьей женщины в публикации не называется. Известно, что она была начинающей актрисой, когда познакомилась с Хоффманом. Он якобы в навязчивой форме прикасался к телу девушки во время поездки в автомобиле.

Официальный представитель Хоффмана заявил, что все обвинения в отношении актера являются «клеветническими измышлениями».

Напомним, ранее уже три женщины обвинили Хоффмана в домогательствах: американская актриса Кэтрин Россеттер, писательница Анна Грэм Хантер, продюсер и сценаристка Венди Рисс.

Волна обвинений в домогательствах накрыла Голливуд этой осенью, пишет «Газета.ру». Недавно актриса Сальма Хайек обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных действиях в отношении нее.