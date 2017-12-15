Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Минобороны РФ: Желание Пентагона остаться в Сирии выглядит обманом мировой общественности
Новости Сирии
Эксперт рассказал, как изменилась подготовка российских военных после Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперт рассказал, как изменилась подготовка российских военных после Сирии

    7:43  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:44  15 Декабря 2017
    460

    Эксперт рассказал, как изменилась подготовка российских военных после Сирии

    Москва, 15 декабря. Во время операции российский войск в Сирии Московское высшее общевойсковое командное училище ввело для курсантов-старшекурсников и офицеров стажировки в виде командировок в САР. Такой опыт помогает готовить будущих командиров в соответствии с современными требованиями армии, сообщил генерал-майор Александр Новкин.

    Новкин отметил, что старшекурсники и преподаватели больше года отправлялись на стажировки в Сирию, чтобы увидеть, что нового появляется в военной практике и внести коррективы в учебный процесс в соответствии с этими новинками.

    «Этот опыт находит отражение в тематических планах. После начала операции в Сирии вносятся коррективы в программы обучения. Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления», — отметил Новкин в интервью газете «Известия».

    Эксперт рассказал, как изменилась подготовка российских военных после Сирии

    Сирийский опыт показал, что эффективность наступления во многом зависит от того, насколько хорошо выстроено взаимодействие с минометными батареями и дивизионами. Теперь в училище курсантов обучают управлять огнем минометных подразделений, чего раньше программа подготовки командира взвода не предполагала.

    Также, по словам Новкина, больше внимания стаи уделять ориентированию на местности: теперь курсанты учатся этому как с использованием старых средств, так и новейшей ГЛОНАСС/GPS-аппаратуры.

    «И таких частностей много. Чуть ли не каждый месяц какие-то рекомендации из войск получаем, рассматриваем, вносим изменения в программу», — подчеркнул Новкин.

    Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о частичном выводе российских войск из Сирии, отметив, что военнослужащие блестяще справились с поставленными перед ними задачами. Накануне бомбардировщики Воздушно-космических сил России Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край. В свою очередь в Пентагоне заявили, что якобы не увидели заметного сокращения числа российских военных в Сирии. Накануне, как писала «Газета.ру» два американских истребителя F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских штурмовика Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть