Эксперт рассказал, как изменилась подготовка российских военных после Сирии

Москва, 15 декабря. Во время операции российский войск в Сирии Московское высшее общевойсковое командное училище ввело для курсантов-старшекурсников и офицеров стажировки в виде командировок в САР. Такой опыт помогает готовить будущих командиров в соответствии с современными требованиями армии, сообщил генерал-майор Александр Новкин.

Новкин отметил, что старшекурсники и преподаватели больше года отправлялись на стажировки в Сирию, чтобы увидеть, что нового появляется в военной практике и внести коррективы в учебный процесс в соответствии с этими новинками.

«Этот опыт находит отражение в тематических планах. После начала операции в Сирии вносятся коррективы в программы обучения. Эта работа идет постоянно. Появляются новые разделы, направления», — отметил Новкин в интервью газете «Известия».

Сирийский опыт показал, что эффективность наступления во многом зависит от того, насколько хорошо выстроено взаимодействие с минометными батареями и дивизионами. Теперь в училище курсантов обучают управлять огнем минометных подразделений, чего раньше программа подготовки командира взвода не предполагала.

Также, по словам Новкина, больше внимания стаи уделять ориентированию на местности: теперь курсанты учатся этому как с использованием старых средств, так и новейшей ГЛОНАСС/GPS-аппаратуры.

«И таких частностей много. Чуть ли не каждый месяц какие-то рекомендации из войск получаем, рассматриваем, вносим изменения в программу», — подчеркнул Новкин.

Напомним, 11 декабря президент РФ Владимир Путин отдал приказ о частичном выводе российских войск из Сирии, отметив, что военнослужащие блестяще справились с поставленными перед ними задачами. Накануне бомбардировщики Воздушно-космических сил России Су-34 вернулись из Сирии в Хабаровский край. В свою очередь в Пентагоне заявили, что якобы не увидели заметного сокращения числа российских военных в Сирии. Накануне, как писала «Газета.ру» два американских истребителя F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских штурмовика Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону.