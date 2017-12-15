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Стало известно, какие новые медицинские специальности появятся в России
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    Стало известно, какие новые медицинские специальности появятся в России

    7:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:27  15 Декабря 2017
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    Стало известно, какие новые медицинские специальности появятся в России

    Москва, 15 декабря. В самое ближайшее время в России появятся новые медицинские специальности, связанные с инновационными технологиями.

    Как сообщил «Известиям» академик РАН Петр Глыбочко, речь идет о таких пока экзотических специальностях, как сетевой врач, IT-медик, специалист по тканевой инженерии и молекулярный диетолог.

    «Формирование новых подходов к модели здравоохранения диктует необходимость опережающей подготовки специалистов будущего поколения», — пояснил изданию ректор Первого МГМУ имени Сеченова.

    Как считает Глыбочко, медики, получив новые навыки, через пять лет будут способны владеть инструментарием генетических исследований,  что даст возможность, как для ранней диагностики проявления болезни, так и при клинических стадиях заболевания.

    Стало известно, какие новые медицинские специальности появятся в России

    Планируется, что новые специальности будут введены в курс постдипломной подготовки уже в 2018 году, а в обозримом будущем будут сформированы и в отдельные направления.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #ученые #медики #генетика
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