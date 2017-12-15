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Новости Сирии
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Украина
Жена лидера сторонников «Михомайдана» рассказала, как Саакашвили врет в эфире
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    Жена лидера сторонников «Михомайдана» рассказала, как Саакашвили врет в эфире

    7:27  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:28  15 Декабря 2017
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    Жена лидера сторонников «Михомайдана» рассказала, как Саакашвили врет в эфире

    Киев, 15 декабря. Жена нового лидера сторонников экс-президента Грузии Маричка Падалко рассказала о лжи Михаила Саакашвили в эфире новостной программы.

    Как пишут украинские СМИ, в сюжете, показанном по телеканалу ТСН, экс-президент Грузии арендует в Киеве пентхаус на два этажа, площадью 252 квадратных метра.

    Как добавила Падалко, это квартира, которую, по данным, в последнее время арендовал Саакашвили. По ее словам, именно с нее он бежал от силовиков на крышу. Стоимость аренды составляет шесть тысяч долларов в месяц.

    При этом бывший губернатор Одесской области Украины утверждает, что он платит только часть этой суммы, потому что ему помогают друзья. 

    Жена лидера сторонников «Михомайдана» рассказала, как Саакашвили врет в эфире

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #саакашвили
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