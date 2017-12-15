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Политика
ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США
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    ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США

    7:17  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:17  15 Декабря 2017
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    ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США

    Москва, 15 декабря. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал принятое Вашингтоном решение об отмене принципа «сетевой нейтральности» в Сети.

    Пост он опубликовал в своем аккаунте в Twitter. По словам Дезира, он встревожен новостью об отмене Федеральной комиссии по связи США правил «сетевой нейтральности».

    Он назвал это ударом по принципам доступак информации, свободе СМИ, а также правам человека в Сети.

    Ранее Газета.ru писала, что в США добрили отмену «сетевой нейтральности».

    ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США

    Автор: Алия Садыкова
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    #сша #обсе
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