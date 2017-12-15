ОБСЕ назвала нарушением прав отмену «сетевой нейтральности» в США

Москва, 15 декабря. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир раскритиковал принятое Вашингтоном решение об отмене принципа «сетевой нейтральности» в Сети.

Пост он опубликовал в своем аккаунте в Twitter. По словам Дезира, он встревожен новостью об отмене Федеральной комиссии по связи США правил «сетевой нейтральности».

Он назвал это ударом по принципам доступак информации, свободе СМИ, а также правам человека в Сети.

Ранее Газета.ru писала, что в США добрили отмену «сетевой нейтральности».