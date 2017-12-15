Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт

Дамаск (Сирия), 15 декабря. Полиция Дамаска уничтожила смертника, который планировал осуществить теракт в столице Сирии.

Как сообщает агентство SANA, в южных окрестностях Дамаска был замечен автомобиль без номерных знаков, что привлекло внимание правительственных сил.

Как оказалось, за рулем находился террорист-смертник, который был нейтрализован до достижения западного въезда в город.

Автомобиль Hyundai был блокирован и взорван возле моста Аль-Лоуван, никто из мирных жителей и правоохранителей не пострадал, террорист-смертник — уничтожен.