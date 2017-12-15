Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт
Новости Сирии
Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт

    7:12  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:12  15 Декабря 2017
    53

    Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт

    Дамаск (Сирия), 15 декабря. Полиция Дамаска уничтожила смертника, который планировал осуществить теракт в столице Сирии.

    Как сообщает агентство SANA, в южных окрестностях Дамаска был замечен автомобиль без номерных знаков, что привлекло внимание правительственных сил. 

    Как оказалось, за рулем находился террорист-смертник, который был нейтрализован до достижения западного въезда в город.

    Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт

    Автомобиль Hyundai был блокирован и взорван возле моста Аль-Лоуван, никто из мирных жителей и правоохранителей не пострадал, террорист-смертник — уничтожен.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #дамаск #смертник
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть