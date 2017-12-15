Сирия: САА освободила от боевиков стратегический холм на западе Дамаска

Дамаск, 15 декабря. Боевики потеряли контроль над очень важной высотой в западных окрестностях Дамаска после успешного и большого наступления сирийской правительственной армии.

Как пишет Al-Masdar News, боевики потеряли еще один холм в западной местности Дамаска после того, как Сирийская арабская армия начала крупное нападение в кармане Бейт-Джинн.

Отмечается, что на данный момент сирийская армия находится у северных ворот Мугар-Аль-Мир, а другая союзная сила толкает город к своему западному флангу.

Как ранее писала Газета.ru, 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора.