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Новости Сирии
Сирия: в пригороде Дамаска уничтожен смертник, планировавший совершить теракт
Политика
Сирия: САА освободила от боевиков стратегический холм на западе Дамаска
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    Сирия: САА освободила от боевиков стратегический холм на западе Дамаска

    7:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 7:08  15 Декабря 2017
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    Сирия: САА освободила от боевиков стратегический холм на западе Дамаска

    Дамаск, 15 декабря. Боевики потеряли контроль над очень важной высотой в западных окрестностях Дамаска после успешного и большого наступления сирийской правительственной армии.

    Как пишет Al-Masdar News, боевики потеряли еще один холм в западной местности Дамаска после того, как Сирийская арабская армия начала крупное нападение в кармане Бейт-Джинн.

    Отмечается, что на данный момент сирийская армия находится у северных ворот Мугар-Аль-Мир, а другая союзная сила толкает город к своему западному флангу.

    Как ранее писала Газета.ru, 23 мирных жителя погибли в результате удара США по пригороду Дейр-эз-Зора. 

    Сирия: САА освободила от боевиков стратегический холм на западе Дамаска

    Автор: Алия Садыкова
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    #сирия #дамаск #боевики
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