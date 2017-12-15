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Итальянские СМИ рассказали, сколько страна может продержаться без российского газа
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    Итальянские СМИ рассказали, сколько страна может продержаться без российского газа

    7:12  15 Декабря 2017
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    Итальянские СМИ рассказали, сколько страна может продержаться без российского газа

    Рим, 15 декабря. Италия сможет продержаться примерно две недели на собственных запасах топлива, если в Европу перестанет поступать газ из России, сообщила газета La Stampa.

    Сообщается, что в случае длительного перебоя с поставками российского газа в Италии запустят экстренный план, по которому газ для промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла будут распределять по талонам.

    Отмечается, что Италия занимает третье место в Европе по уровню потребления газа, а доля российского топлива занимает около 37-38 процентов в итальянском импорте газа.

    Ранее Газета.ру сообщала, что из-за взрыва на одной из крупнейших газовых станций Австрии произошли серьезные перебои с поставкой топлива в Италию и ряд других стран.

    Автор: Ирина Новикова
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    #италия #газопровод #российский газ
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