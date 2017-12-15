Итальянские СМИ рассказали, сколько страна может продержаться без российского газа

Рим, 15 декабря. Италия сможет продержаться примерно две недели на собственных запасах топлива, если в Европу перестанет поступать газ из России, сообщила газета La Stampa.

Сообщается, что в случае длительного перебоя с поставками российского газа в Италии запустят экстренный план, по которому газ для промышленных потребителей и электростанций комбинированного цикла будут распределять по талонам.

Отмечается, что Италия занимает третье место в Европе по уровню потребления газа, а доля российского топлива занимает около 37-38 процентов в итальянском импорте газа.

Ранее Газета.ру сообщала, что из-за взрыва на одной из крупнейших газовых станций Австрии произошли серьезные перебои с поставкой топлива в Италию и ряд других стран.